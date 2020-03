Meteo: Inceput de primavara cu maxime de peste 20 de grade, dar si vant si ploi

Ziare.

24 de judete sunt sub cod galben de vant de luni pana marti. Este vorba de Alba, Arges, Arad, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Salaj, Satu Mare, Suceava, Timis si Valcea. Va ploua in aproape toata tara, mai putin zona de sud si sud-est.: Maxima zilei este de 17 grade Celsius, minima de 3 grade: Maxima zilei este de 14 grade Celsius, minima de 5 grade: Maxima zilei este de 9 grade Celsius, minima de 5 grade: Maxima zilei este de 11 grade Celsius, minima de 3 grade: Maxima zilei e de 10 grade Celsius, minima de 3 grade: Maxima zilei e de 12 grade Celsius, minima de 4 grade: Maxima zilei e de 14 grade Celsius, minima de 7 grade: Maxima zilei e de 14 grade Celsius, minima de 1 grad: Maxima zilei e de 16 grade Celsius, minima de 3 grade: Maxima zilei e de 16 grade Celsius, minima de 2 gradeMarti ploile se opresc, doar in vest este posibil sa cada cativa stropi de ploaie. In toata tara si temperaturile cresc cu cateva grade, iar noaptea mercurul nu va mai scadea sub pragul inghetului.: Maxima zilei este de 21 grade Celsius, minima de 5 grade: Maxima zilei este de 17 grade Celsius, minima de 9 grade: Maxima zilei este de 12 grade Celsius, minima de 8 grade: Maxima zilei este de 19 grade Celsius, minima de 3 grade: Maxima zilei e de 18 grade Celsius, minima de 2 grade: Maxima zilei e de 17 grade Celsius, minima de 3 grade: Maxima zilei e de 19 grade Celsius, minima de 8 grade: Maxima zilei e de 18 grade Celsius, minima de 3 grad: Maxima zilei e de 19 grade Celsius, minima de 6 grade: Maxima zilei e de 17 grade Celsius, minima de 6 gradeTemperaturi ridicate se pastreaza si miercuri, cand in Bucuresti maxima zilei va fi de 20 de grade. Cerul va fi insa innorat in toata tara si va ploua in vest si sud-vest.