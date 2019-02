Meteo: Inceput de saptamana cu 16 grade

Ziare.

"Pe parcursul zilei de luni, ne asteptam la o usoara scadere a temperaturilor in partea de vest si nord-vest a teritoriului, dar in estul teritoriului va continua sa fie mai cald decat in mod obisnuit. Mai ales in sudul si centrul tarii", a declarat, pentru Mediafax, meteorologul de serviciu din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).Ziua deaduce maxime de 12 grade in Moldova, 10 in Maramures, 11 in Crisana, 13 in Transilvania, 10 in Banat, 16 in Oltenia, 16 in Muntenia si 16 grade in Dobrogea.In Capitala, termometrele vor indica 14 grade in timpul zilei, iar noaptea vor fi 5 grade.12 grade7 grade12 grade9 grade6 grade9 grad15 grade13 grade7 grade12 grade7 grade16 grade6 grade13 grade12 grade14 grade.Pentru, meteorologul a transmis ca temperaturile vor fi mai mari decat mediile climatologice normale, mai ales in sud si centru."Astfel, maximele se vor situa, la nivelul intregii tari, intre 2 si 11 grade si abia miercuri si joi valorile termice vor deveni aproape de normalul perioadei, urmand sa se inregistreze maxime cam intre unu si opt grade, iar in timpul noptilor sa apara si valori usor negative", a spus meteorologul.Insa se anunta si ploi. Mercurul din termometre ajunge la maxim 8 grade in Moldova, 9 in Maramures, 9 in Crisana, 11 in Transilvania, 9 in Banat, 11 in Oltenia, 11 in Muntenia si 10 grade in Dobrogea.Temperatura in Bucuresti va ajunge la 8 grade ziua si 2 grade noaptea.10 grade7 grade7 grade4 grade6 grade9 grad9 grade11 grade3 grade7 grade7 grade9 grade8 grade8 grade8 grade8 grade.A.G.