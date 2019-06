Meteo: Inceput de saptamana cu furtuni

Ziare.

Pana luni la ora 12:00 este in vigoare o avertizare de tip cod portocaliu de ploi abundente si instabilitate atmosferica accentuata , care vizeaza patru judete din Oltenia (Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman), dar si zona Carpatilor Meridionali si de Curbura.Pentru, meteorologii anunta maxime de 26 grade in Moldova, 26 in Maramures, 26 in Crisana, 27 in Transilvania, 26 in Banat, 25 in Oltenia, 26 in Muntenia si 26 grade in Dobrogea.In Capitala se anunta averse si pe parcursul zilei. Vor fi 25 de grade ziua, iar noaptea se vor inregistra 16 grade.21 grade27 grade23 grade21 grade26 grade22 grade22 grade20 grade22 grade27 grade24 grade23 grade24 grade22 grade23 grade26 grade.23 gradeNicinu scapam de ploi. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 27 grade in Moldova, 26 in Maramures, 27 in Crisana, 27 in Transilvania, 25 in Banat, 25 in Oltenia, 25 in Muntenia si 26 grade in Dobrogea.Marti, continua ploile si in Capitala. Vor fi 23 de grade ziua si 14 noaptea.22 grade26 grade22 grade22 grade26 grade23 grade22 grade23 grade24 grade24 grade24 grade22 grade23 grade22 grade23 grade24 grade.25 gradeIata cum va fi vremea pana pe 9 iunie A.G.