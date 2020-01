Ziare.

Tot pana atunci este in vigoare si o informarea meteorologica de vant puternic, care se va inregistra in intreaga tara.Astfel, luni vor fi maxime de 2 grade in Moldova, 2 in Maramures, 4 in Crisana, 3 in Transilvania, 4 in Banat, 7 in Oltenia, 5 in Muntenia si 5 grade in Dobrogea.In Capitala, ninge luni dimineata si vor fi maximum 4 grade.-2 grade2 grade4 grade-1 grad1 grad0 grade5 grade-1 grad2 grade3 grade2 grade5 grade2 grade6 grade6 grade4 grade-1 grad, mercurul din termometre va ajunge la 3 grade in Moldova, 3 in Maramures, 3 in Crisana, 3 in Transilvania, 3 in Banat, 5 in Oltenia, 4 in Muntenia si 2 grade in Dobrogea.In Bucuresti, se anunta 3 grade.-2 grade1 grad3 grade-1 grad1 grad-2 grade3 grade-2 grade-1 grad1 grad0 grade2 grade-1 grad3 grade4 grade3 grade-2 grade.A.G.