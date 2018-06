Meteo: Inceput de saptamana cu nori, dar fara ploi

Ziare.

com

Aversele vor inceta in zonele de munte, iar turistii de pe litoral se vor bucura de vreme buna de plaja, dar cu nori. Temperatura apei marii va fi in jur de 23 de grade.Inceputul de saptamana vine cu cateva grade in plus invor fi 26 de grade ziua, iar in timpul noptii se vor inregistra 14 grade.21 grade24 grade18 grade21 grade21 grade24 grade21 grade24 grade27 grade23 grade25 grade23 grade25 grade25 grade26 gradeNorii isi vor face aparitia pe cer siin Capitala, dar va fi putin mai cald fata de prima zi a saptamanii. Se anunta 27 de grade ziua si 17 noaptea.23 grade25 grade20 grade23 grade23 grade25 grade23 grade26 grade28 grade24 grade26 grade24 grade26 grade26 grade26 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 1 iulie , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte A.G.