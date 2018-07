Meteo: Inceput de saptamana cu ploi torentiale

Ziare.

Pana marti sunt in vigoare doua atentionari de tip cod galben si portocaliu valabile pentru intreaga tara. Astfel, pana marti la ora 21:00, ne aflam sub incidenta unei avertizari meteorologice de cod portocaliu pentru 18 judete din partea de sud a tarii, Oltenia, vestul si nordul Munteniei, sudul si vestul Transilvaniei precum si jumatatea de sud a Banatului si in sud-vestul Moldovei.O alta avertizare, cod galben, vizeaza restul tarii. Aceasta este valabila pana marti, la ora 21.00.In intervalul mentionat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si pe arii restranse caderi de grindina. Prin acumulare sau in intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa de peste 25 l/mp si izolat 40...50 l/mpInva ploua intreaga zi si vor fi maxim 26 de grade ziua si 18 in timpul noptii.20 grade26 grade20 grade24 grade21 grade22 grade19 grade27 grade29 grade23 grade24 grade22 grade22 grade23 grade24 gradese inregistreaza o scadere a temperaturii in. Vor fi 24 de grade ziua si 17 noaptea.Se anunta maxim 26 de grade si averse in Moldova.Conform avertizarii, ploi vor fi si in Transilvania unde mercurul va indica 27 de grade. In Muntenia si Oltenia vor fi maxim 26 de grade, iar in Maramures doar 25. In Crisana si Banat se anunta 27 de grade.22 grade26 grade19 grade23 grade22 grade22 grade22 grade24 grade28 grade26 grade24 grade26 grade24 grade26 grade24 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 15 iulie , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte , desi deocamdata nu pare.A.G.