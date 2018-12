Meteo: Inceput de saptamana cu viscol si vreme rea

Ziare.

com

, temperaturile incep sa scada, din nou. Se anunta maxime de 4 grade in Moldova, 3 in Maramures, 5 in Crisana, 4 in Transilvania, 7 in Banat, 8 in Oltenia, 8 Muntenia si 8 grade in Dobrogea.In Capitala, vremea se strica si va fi mai frig decat duminica. Se vor inregistra maximum 4 grade ziua si -2 noaptea.3 grade5 grade7 grade1 grad2 grade3 grade3 grade4 grade3 grade3 grade4 grade4 grade5 grade8 grade8 grade6 grade.continua tendinta de scadere a temperaturilor si vor fi maxime de 2 grade in Moldova, -1 in Maramures, 1 in Crisana, 0 in Transilvania, 1 in Banat, 3 in Oltenia, 4 Muntenia si 4 grade in DobrogeaIn Bucuresti vor fi 2 grade ziua si -7 grade noaptea.-4 grade1 grad2 grade-3 grade-2 grade-3 grade1 grad-2 grade-1 grad1 grad-1 grad2 grade1 grad3 grade2 grade2 grade.A.G.