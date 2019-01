Meteo: Inceput de saptamana geros, cu pana la -10 grade Celsius. Incepe sa bata si vantul

Ziare.

com

Totodata, luni, pana la ora 14:00, este in vigoare o avertizare cod galben de ninsori si viscol pentru zona Muntilor Apuseni, nordul Carpatilor Orientali si local in zona inalta din vestul Carpatilor Meridionali. Va ninge moderat si in Maramures si local in nordul Transilvaniei.Tot astazi, pana la ora 09:00, judetele Vrancea si Galati sunt sub cod galben de ceata si chiciura.In ce priveste temperaturile,acestea cresc putin pe parcursul zilei, insa raman geroase.: Maxima zilei este de 2 grade, minima de -6 grade Celsius: Maxima zilei este de 8 grade, minima de -1 grad Celsius: Maxima zilei este de 5 grade, minima de -1 grad Celsius: Maxima zilei este de 1 grad, minima de -6 grade Celsius: Maxima zilei e de 4 grade, minima de -4. Va ninge luni: Maxima zilei e de 2 grade, minima de -2. Va ninge luni: Maxima zilei e de 5 grade, minima de -1. Va ninge luni: Maxima zilei e de 3 grade, minima de -3 grade Celsius: Maxima zilei e de 3 grade, minima de -5 grade Celsius: Maxima zilei e de 2 grade, minima de -4 grade Celsiusse micsoreaza diferentele dintre temperaturile maxime si minime. Asta nu inseamna insa ca se incalzeste, ci, din contra, ca devine si mai frig.: Maxima zilei este de 1 grad, minima de -3 grade Celsius: Maxima zilei este de 3 grade, minima de 0 grade Celsius: Maxima zilei este de 1 grad, minima de 0 grade Celsius: Maxima zilei este de 0 grade, minima de -3 grade Celsius: Maxima zilei e de 0 grade, minima de -3 grade Celsius: Maxima zilei e de -4 grade, minima de -6 grade Celsius: Maxima zilei e de 2 grade, minima de -7. Va ninge marti: Maxima zilei e de -3 grade, minima de -5 grade Celsius: Maxima zilei e de 1 grad, minima de -4 grade Celsius: Maxima zilei e de 1 grad, minima de -3 grade Celsius. Va ninge martipe parcursul zilei se mai dezgheata putin peisajul, temperaturile crescand cu cateva grade in majoritatea regiunilor. Insa si minimele scad considerabil, ajungandu-se pana la valori de -10 grade. Gerul se va resimti si mai aspru pe masura ce se inteteste vantul.: Maxima zilei este de 2 grade, minima de -7 grade Celsius: Maxima zilei este de 4 grade, minima de -4 grade Celsius: Maxima zilei este de 2 grade, minima de -4 grade Celsius: Maxima zilei este de 4 grade, minima de -9 grade Celsius: Maxima zilei e de 3 grade, minima de -8 grade Celsius. Va ninge miercuri: Maxima zilei e de 0 grade, minima de -8 grade Celsius: Maxima zilei e de 4 grade, minima de -4: Maxima zilei e de 2 grade, minima de -10 grade Celsius: Maxima zilei e de 4 grade, minima de -7 grade Celsius. Va ninge miercuri: Maxima zilei e de 4 grade, minima de -6 grade CelsiusDe joi incepe sa se incalzeasca in toata tara, iar vineri trendul continua, insa va ninge in nordul si centrul Romaniei.A.S.