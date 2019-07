Meteo: Inceput de saptamana ploios

Ziare.

De altfel, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteo cod galben de vreme rea pentru aproape jumatate de tara.Avertizarea a intrat in vigoare duminica, la ora 13:00 si expira luni seara, la ora 21:00.Luni, in Bucuresti, cerul va fi temporar noros, vor fi averse si descarcari electrice. Temperatura maxima va fi de 24 grade Celsius, iar pe timpul noptii se vor inregistra 15 grade.18 grade24 grade24 grade19 grade20 grade21 grade23 grade20 grade21 grade24 grade25 grade22 grade26 grade26 grade28 grade25 grade21 gradeMarti, in Capitala, cerul va fi temporar noros, insa nu va mai ploua. Temperatura maxima creste usor si ajunge la 26 de grade Celsius, in timp ce noaptea se vor inregistra 15 grade.21 grade25 grade24 grade22 grade21 grade23 grade23 grade22 grade24 grade27 grade26 grade23 grade26 grade25 grade27 grade26 grade23 grade