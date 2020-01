Meteo: Inceput de saptamana ploios

Ziare.

Luni ploua in toata tara si vor fi maxime de 8 grade in Moldova, 7 in Maramures, 6 in Crisana, 7 in Transilvania, 6 in Banat, 7 in Oltenia, 10 in Muntenia si 12 grade in Dobrogea.In Bucuresti, luni va ploua slab, iar cerul va fi partial noros. Temperatura maxima va fi de 6 grade Celsius.6 grade4 grade10 grade8 grade8 grade4 grade8 grade4 grade8 grade8 grade3 grade8 grade4 grade6 grade8 grade8 grade6 gradeSi marti se anunta ploi in toate regiunile tarii. Situatia temperaturilor maxime arata astfel: vor fi 11 grade in Moldova, 8 in Transilvania, 6 Maramures, 8 Crisana, 11 Banat, 12 Oltenia si Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 9 grade Celsius.In Capitala, marti, vor fi maxim 8 grade Celsius, cu cer partial noros.5 grade7 grade9 grade9 grade5 grade7 grade9 grade6 grade8 grade9 grade7 grade11 grade9 grade12 grade11 grade12 grade7 grade