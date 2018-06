Meteo: Inceput de vara cu furtuni torentiale

Ziare.

Meteorologii avertizeaza ca ploile nu se opresc in urmatoarele zile. Temperaturile cresc in unele zone, dar nu scapam de furtuni insotite de descarcari electrice.In, mercurul din termometre va ajungela 29 de grade ziua si 17 grade Celsius noaptea. Meteorologii anunta averse toata ziua.25 grade23 grade27 grade27 grade27 grade27 grade26 grade29 grade29 grade29 grade28 grade29 grade29 grade30 grade28 gradecresc temperaturile, dar tot va ploua.Incontinua sa ploua. Se anunta 31 de grade ziua si 17 noaptea.Iata ce temperaturi se vor inregistra, miercuri, si in alte mari orase:26 grade26 grade23 grade26 grade27 grade28 grade27 grade26 grade31 grade29 grade28 grade30 grade30 grade31 grade30 gradeIata cum va fi vremea pana pe 17 iunie , dar si care e prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte A.G.