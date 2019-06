Meteo: Inceputul lui iulie ne aduce canicula

Ziare.

Detemperaturile vor depasi iar 30 de grade in multe zone, dar se vor mentine sub acest prag in marile orase. Meteorologii anunta maxime de 31 grade in Moldova, 31 in Maramures, 32 in Crisana, 32 in Transilvania, 31 in Banat, 32 in Oltenia, 31 in Muntenia si 29 grade in Dobrogea.In Capitala va fi vreme placuta duminica si maxima zilei va ajunge la 29 de grade.25 grade29 grade26 grade27 grade27 grade28 grade28 grade27 grade28 grade29 grade29 grade28 grade29 grade29 grade31 grade28 grade.28 gradeMercurul din termometre va ajungela maxime de 36 grade in Moldova, 34 in Maramures, 35 in Crisana, 35 in Transilvania, 35 in Banat, 36 in Oltenia, 36 in Muntenia si 35 grade in Dobrogea.Luni se incalzeste simtitor si in Capitala, iar temperatura va ajunge la 34 de grade.31 grade32 grade29 grade32 grade30 grade33 grade32 grade32 grade32 grade34 grade33 grade33 grade33 grade33 grade34 grade33 grade.32 gradeIata cum va fi vremea pana pe 7 iulie A.G.