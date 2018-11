Meteo: Intram cu adevarat in iarna. Vin ninsorile si frigul, inclusiv la Bucuresti

Ziare.

com

Amintim ca meteorologii au emis o atentionare de tip cod galben valabila din noaptea de marti spre miercuri si pana miercuri seara, pentru Capitala si 16 judete.Vremea va fi deosebit de rece in toata tara si se vor semnala intensificari sustinute ale vantului, ninsori viscolite, depunerea unui strat de zapada si depuneri de gheata in sudul si sud-estul tarii.Miercuri, in Bucuresti, cerul va fi mai mult noros si va ninge. Temperatura maxima va fi de 1 grad, iar minima de -1 grad Celsius.-2 grade4 grade3 grade-5 grade2 grade2 grade2 grade2 grade-3 grade-2 grade4 grade2 grade4 grade2 grade3 grade0 grade.Joi, in Capitala, vremea se raceste si va continua sa ninga. Cerul va fi mai mult noros, iar termometrele vor indica o temperatura maxima de -3 grade. Minima va fi de -5.Vezi si prognoza speciala a ANM pentru Bucuresti - Iarna se grabeste sa vina in Capitala: Urmeaza zile cu ninsori si vreme deosebit de rece -3 grade3 grade-1 grad-8 grade1 grade-1 grad-3 grade-1 grad-5 grade-3 grade2 grade-1 grade2 grade-2 grade-1 grad-4 grade.Iata si cum va fi vremea pana pe 9 decembrie