Meteo: Intram in septembrie, dar nu se simte

Ziare.

com

Pentru, meteorologii anunta maxime de 34 grade in Moldova, 33 in Maramures, 35 in Crisana, 34 in Transilvania, 35 in Banat, 36 in Oltenia, 34 in Muntenia si 31 grade in Dobrogea.In Capitala, vor fi cativa nori si 32 de grade.28 grade34 grade26 grade30 grade32 grade32 grade31 grade31 grade31 grade31 grade34 grade31 grade34 grade33 grade34 grade32 grade.32 grade, va continua sa fie cald in intreaga tara. Mercurul din termometre va indica maxime de 33 grade in Moldova, 33 in Maramures, 35 in Crisana, 34 in Transilvania, 35 in Banat, 35 in Oltenia, 33 in Muntenia si 31 grade in Dobrogea.In Bucuresti, sambata se anunta 32 de grade.28 grade34 grade27 grade29 grade31 grade32 grade30 grade30 grade31 grade31 grade34 grade31 grade34 grade32 grade33 grade32 grade31 grade, vremea va continua in aceeasi nota. Se vor inregistra pana la 33 grade in Moldova, 34 in Maramures, 33 in Crisana, 34 in Transilvania, 34 in Banat, 34 in Oltenia, 34 in Muntenia si 32 grade in Dobrogea.In Capitala vor fi 32 de grade.28 grade33 grade28 grade29 grade31 grade31 grade31 grade29 grade31 grade32 grade33 grade31 grade33 grade32 grade32 grade32 grade31 gradeIata cum va fi vremea pana pe 8 septembrie A.G.