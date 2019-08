Meteo: Intram intr-un weekend de foc

Ziare.

Precizam ca pana vineri este in vigoare o informare de canicula, valabila pentru toata tara . ANM a avertizat, insa, ca disconfortul termic va continua sa fie ridicat si pe parcursul zilelor de sambata si duminica.Vineri vom avea maxime de 33 de grade in Moldova si Maramures, 34 in Transilvania si Crisana, 35 in Banat, 36 in Oltenia si Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 34 de grade.In Capitala, vineri, cerul va fi mai mult senin, temperatura maxima inregistrata fiind de 34 de grade Celsius.28 grade33 grade29 grade28 grade31 grade31 grade30 grade31 grade31 grade34 grade33 grade33 grade34 grade34 grade34 grade34 grade32 gradeSambata vom avea maxime de 33 de grade in Moldova si Maramures, 34 in Transilvania, Crisana si Banat, 35 in Oltenia si Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 34 de grade.In Capitala, sambata, vom avea o maxima de 33 de grade Celsius, iar cerul va fi mai mult senin.29 grade34 grade28 grade28 grade31 grade32 grade30 grade30 grade31 grade34 grade33 grade32 grade34 grade34 grade34 grade34 grade32 gradeDuminica, vremea se mentine caniculara, cu maxime de 34 de grade in Moldova si Transilvania, 33 in Maramures, 35 in Crisana, 34 in Banat, 35 in Oltenia si Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 33 de grade.In Bucuresti, duminica, vremea e tot calduroasa: termometrele vor indica o temperatura maxima de 33 de grade Celsius.29 grade33 grade28 grade29 grade31 grade31 grade30 grade30 grade32 grade33 grade33 grade33 grade33 grade34 grade34 grade34 grade32 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 1 septembrie