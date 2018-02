Meteo: Joi scapam de ninsori, iar vineri se incalzeste putin

Ziare.

scapam de ninsoare in mare parte din tara, exceptii fiind judetele Botosani si Iasi, unde va ninge slab, iar temperaturile vor fi scazute.Inva ploua slab, iar cerul va fi mai mult noros. Restul tarii va fi acoperit de nori, in special lasi Bucuresti, in timp ce insicerul va fi doar partial noros.In, vremea se mentine mohorata, dar scapam de ploi. Cerul va fi mai mult noros, temperatura maxima ajungand la: 0 grade Celsius: 1 grad Celsius: 5 grade Celsius: 6 grade Celsius: 7 grade Celsius: 7 grade Celsius: 5 grade Celsius: 4 grade Celsius: 4 grade Celsius: 4 grade Celsius., vremea se imbunatateste, termometrele vor indica temperaturi mai mari fata de ziua precedenta si scapam de tot de ploi.Cerul va fi partial noros in toata tara, mai putin inunde se va inregistra ceata, iar cerul va fi temporar noros.In, vremea va fi mai frumoasa decat joi, maxima ajungand la: 4 grade Celsius: 4 grade Celsius: 6 grade Celsius: 7 grade Celsius: 6 grade Celsius: 7 grade Celsius: 6 grade Celsius: 5 grade Celsius: 6 grade Celsius: 6 grade Celsius.Amintim ca, pana joi dimineata la ora 11:00, este in vigoare un cod galben de ninsori pentru judeteleFenomenele vizate sunt ninsori abundente, local viscolite, si depunere de strat consistent de zapada.Afla prognoza meteo pana pe 25 februarie