Meteo: Jumatate de tara sub cod galben de ninsori

Ziare.

com

Pana la ora 11:00 este in vigoare o avertizare cod galben de ninsori abundente in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Brasov, Dambovita si Prahova. Meteorologii anunta ca se va depune strat consistent de zapada.Totodata, pana la ora 22:00 este in vigoare o alta avertizare cod galben de ninsori si viscol, ce va afecta judetele Galati, Vrancea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Constanta si Tulcea.Insa toata tara este vizata, pana la ora 22:00, de o informare de lapovita, ninsoari si intensificari ale vantului.: maxima de 2 grade Celsius, minima de 0 grade: maxima de 5 grade Celsius, minima de 3 grade: maxima de 4 grade Celsius, minima de -2 grade: maxima de -1 grad Celsius, minima de -3 grade: maxima de -1 grad Celsius, minima de -2 grade: maxima de 1 grad Celsius, minima de -1 grad: maxima de 2 grade Celsius, minima de 0 grade: maxima de 2 grade Celsius, minima de -2 grade: maxima de 5 grade Celsius, minima de 0 grade: maxima de 4 grade Celsius, minima de 0 gradeMarti ninsorile se restrang si in multe zone isi face simtita prezenta pe parcursul zilei si soarele. Nu va lasati insa pacaliti, pentru ca va fi cu dinti. Mercurul va scadea cu cateva grade fata de ziua precedenta.: maxima de 3 grade Celsius, minima de -3 grade: maxima de -1 grad Celsius, minima de -3 grade: maxima de -2 grade Celsius, minima de -4 grade: maxima de -3 grade Celsius, minima de -6 grade: maxima de -1 grad Celsius, minima de -5 grade: maxima de 0 grade Celsius, minima de -6 grad: maxima de 1 grad Celsius, minima de -5 grade: maxima de 1 grad Celsius, minima de -4 grade: maxima de 2 grade Celsius, minima de -2 grade: maxima de 2 grade Celsius, minima de -4 gradeninsorile dispar, dar incepe sa se instaleze gerul. Minimele nocturne vor ajunge in nord chiar la -13 grade Celsius.A.S.