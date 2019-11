Meteo: Luati-va o haina mai groasa! Se racoreste

Ziare.

com

In Capitala, vantul va sufla moderat, cu cel mult 25...30 km/h. Desi in scadere fata de zilele anterioare, valorile termice se vor situa in continuare peste cele normale ale datei, cu o maxima in jurul a 17 grade.16 grade17 grade17 grade12 grade16 grade16 grade14 grade16 grade14 grade17 grade16 grade16 grade17 grade16 grade16 grade19 grade17 gradePentruse anunta mai mult soare si averse doar in Oltenia si Moldova. Maximele vor ajunge la 18 grade in Moldova, 19 in Maramures, 20 in Crisana, 19 in Transilvania, 20 in Banat, 20 in Oltenia, 20 in Muntenia si 20 grade in Dobrogea.In Capitala scade in continuare temperatura, cea maxima ajungand vineri la 15 grade.16 grade19 grade18 grade11 grade17 grade17 grade14 grade18 grade13 grade17 grade19 grade15 grade19 grade16 grade16 grade17 grade17 gradeA.G.