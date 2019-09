Meteo: Mai avem o zi cu soare, apoi vin ploile si se racoreste

Ziare.

, doar Muntenia, Oltenia si Dobrogea. Vor fi maxime de 34 grade in Moldova, 30 in Maramures, 29 in Crisana, 33 in Transilvania, 31 in Banat, 35 in Oltenia, 36 in Muntenia si 35 de grade in Dobrogea.Invor fi 33 de grade.28 grade27 grade29 grade27 grade28 grade29 grade32 grade30 grade31 grade34 grade28 grade32 grade28 grade33 grade33 grade34 grade31 gradva ploua in aproape toate regiunile, exceptie facand Maramuresul. Temperaturile scad simtitor. Se vor inregistra maxime de 23 de grade in Moldova, 23 in Maramures, 25 in Crisana, 24 in Transilvania, 25 in Banat, 28 in Oltenia, 28 in Muntenia si 25 de grade in Dobrogea.Dupa un inceput de saptamana calduros, inse racoreste si vor fi maximum 25 de grade.21 grade26 grade26 grade19 grade23 grade23 grade24 grade23 grade20 grade22 grade25 grade24 grade26 grade29 grade29 grade27 grade24 gradeIata cum va fi vremea pana pe 15 septembrie A.G.