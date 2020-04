Meteo: Mai cresc temperaturile, dar va si ploua

Ziare.

Marti, se anunta ploi in Transilvania, Maramures, Crisana si Banat, in timp ce miercuri ploua in toata tara.Temperaturile maxime in regiunile tarii vor arata astfel, marti: 25 de grade in Moldova, 23 in Transilvania, 21 in Maramures, 26 in Crisana, Banat, Oltenia si Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 23 de grade Celsius.In Bucuresti, marti, vor fi 25 de grade.19 grade23 grade16 grade22 grade21 grade22 grade23 grade22 grade23 grade23 grade25 grade23 grade26 grade25 grade24 grade24 grade21 gradeMiercuri, desi se anunta ploi, temperaturile maxime pe regiuni cresc putin: vor fi 27 de grade in Moldova, 23 in Transilvania, 22 in Maramures, 24 in Crisana, Banat, 27 in Oltenia si Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 25 de grade Celsius.In Capitala, miercuri, vor fi 25 de grade.21 grade23 grade16 grade23 grade22 grade22 grade24 grade22 grade26 grade26 grade23 grade25 grade23 grade26 grade24 grade26 grade23 gradeVezi si cum va fi vremea pana pe 10 mai