Meteo: Maxime de 35 de grade si ceva ploi

Precizam ca Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o noua informare meteo ce vizeaza disconfort termic si manifestari de instabilitate atmosferica, valabila pana vineri la ora 23:00.Astfel, joi se anunta maxime de 35 de grade in Moldova, 34 in Maramures, 35 in Crisana, 34 in Transilvania, 35 in Banat si Oltenia, 34 in Muntenia si in Dobrogea.Joi, in Capitala, cerul va fi variabil, iar temperatura maxim va atinge 33 de grade Celsius. Pe timpul noptii vor fi 18 grade.28 grade32 grade29 grade29 grade31 grade30 grade31 grade29 grade31 grade34 grade32 grade31 grade33 grade32 grade32 grade32 grade30 gradeVineri se anunta maxime de 34 de grade in Moldova si in Maramures, 36 in Crisana, 35 in Transilvania, 36 in Banat, 35 in Oltenia, 33 in Muntenia si 31 in Dobrogea.Vineri, in Bucuresti, cerul va fi temporar noros si va ploua slaba. Termometrele vor indica o temperatura maxima de 33 de grade, iar noaptea vor fi 18 grade.28 grade33 grade28 grade29 grade31 grade31 grade30 grade29 grade30 grade32 grade33 grade31 grade33 grade32 grade32 grade32 grade31 grade