Meteo: Minivacanta cu temperaturi mai mari decat in mod normal, dar si furtuni la munte

Ziare.

com

La mare, vremea va fi in general buna, cu temperaturi cuprinse intre 23 - 25 de grade Celsius, pe durata minivacantei de Rusalii., vor fi averse, insotite de descarcari electrice si poate grindina de mici dimensiuni, mai ales in zonele montane. Tot la munte se anunta si rafale mai puternice de vant.Meteorologul de serviciu al ANM, Robert Manta, a precizat ca vor exista si momente de instabilitate atmosferica, mai mult in zonele de munte, in special dupa-amiaza si seara cand se vor semnala averse si descarcari electrice."De asemenea, in timpul averselor, vor fi si intensificari ale vantului de scurta durata. In restul tarii, dupa-amiaza si spre seara doar izolat si trecator o sa apara aceste manifestari de instabilitate atmosferica", a declarat specialistul pentru Agerpres.Tot la munte, sambata, se vor semnala intensificari ale vantului si ploi sub forma de averse, insotite de descarcari electrice, iar izolat, fenomenele se vor semnala si in zonele de deal, potrivit meteorologului.Totusi, in general, vremea va fi placuta.Meteorologii informeaza caintemperatura o sa scada cu cateva grade, dar nu se anunta averse. Vor fi 28 de grade ziua si 16 noaptea.24 grade22 grade25 grade27 grade27 grade26 grade26 grade26 grade27 grade28 grade28 grade29 grade28 grade28 grade28 gradese vor inregistra averse la munte, insa temperaturile vor fi in continuare ridicate."Duminica vom avea aceeasi situatie, cu cateva averse mai ales la munte. Ca valori termice, vor fi intre 24 si 29 de grade Celsius. Aceeasi situatie si luni, de Rusalii, cand ne asteptam ca instabilitatea atmosferica sa fie concentrata pe partea de sud-vest a tarii", a mai precizat Manta.Pentru, inmeteorologii anunta 26 de grade ziua si 14 grade noapte. Sansele de ploi sunt minime.Iata ce temperaturi se vor inregistra, duminica, si in alte mari orase:24 grade21 grade23 grade26 grade27 grade24 grade26 grade24 grade27 grade27 grade26 grade28 grade26 grade26 grade26 grade, in Bucuresti, vremea va fi frumoasa si calda, iar cerul va fi variabil, mai mult senin. Temperatura maxima va indica 28 grade Celsius, in timp ce minimele vor varia intre 13 si 15 grade.Iata cum va fi vremea pana pe 3 iunie A.G.