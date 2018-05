Meteo: Minivacanta de 1 iunie vine cu 34 de grade la umbra, dar si furtuni cu descarcari electrice

Ziare.

Prima zi a lunii iunie aduce temperaturi mari. Cel mai cald va fi in Muntenia, unde temperatura va fi cuprinsa intre 30 si 34 de grade. Si in Moldova, Transilvania si Oltenia se vor inregistra pana la 33 de grade. In Banat si Crisana se anunta pana la 32 de grade. Maxime de 31 de grade vor fi si in Maramures, iar in Dobrogea vor fi pana la 30 de grade.Valori mai mici vor fi pe litoral si in Delta Dunarii, unde se vor inregistra intre 22 si 25 de grade.In vestul, nord-vestul, centrul tarii si la munte gradul de instabilitate atmosferica va fi in crestere si vor fi furtuni cu descarcari electrice.Temperatura apei in Marea Neagra va atinge 21 de grade.In, vor 34 de grade, iar minimele vor atinge 13 grade Celsius.27 grade23 grade27 grade29 grade30 grade29 grade29 grade28 grade30 grade31 grade30 grade31 grade31 grade31 grade31 gradeva fi in continuare cald in toata tara. Pe litoral apa marii va avea in jur de 21 de grade.Invor fi cativa nori. Meteorologii anunta maxime de 32 de grade si minime de 12 grade.Iata ce temperaturi se vor inregistra, sambata, si in alte mari orase:26 grade22 grade28 grade26 grade28 grade28 grade27 grade29 grade29 grade29 grade28 grade30 grade30 grade29 grade29 gradeDuminica se anunta temperaturi putin mai mici. In vest, centru, nord si la deal, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata si vor fi averse, care vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata al vantului si conditii de grindina.Inva fi cald, dar e posibil sa fie si averse. Mercurul din termometre va indica 31 de grade ziua si 16 grade noaptea.Iata ce temperaturi se vor inregistra, duminica, si in alte mari orase:24 grade23 grade25 grade24 grade26 grade28 grade26 grade29 grade30 grade28 grade29 grade29 grade30 grade29 grade31 gradeIata cum va fi vremea pana pe 10 iunie , dar si care e prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte A.G.