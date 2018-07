Meteo: Ne-am bucurat prea repede ca scapam de ploi

Ziare.

com

Miercuri, va mai ploua izolat in Dobrogea si Muntenia, insa in restul tarii cerul va fi variabil.In Bucuresti, cerul va fi temporar noros, vor fi averse, dar si descarcari electrice. Totusi, temperatura maxima va fi de 29 de grade Celsius, iar cea minima de 16 grade.Iata ce temperaturi se vor inregistra miercuri si in alte orase:24 grade25 grade21 grade24 grade25 grade28 grade25 grade26 grade29 grade28 grade28 grade28 grade29 grade30 grade28 gradeJoi, singurele regiuni din tara ferite de ploaie sunt Maramures, Oltenia si Moldova. In restul tarii va ploua, cerul va fi temporar noros, se vor semnala averse si descarcari electrice.In Capitala, se mai incalzeste putin, iar maxima va arata 30 grade Celsius, insa tot nu scapam de ploi. Vor fi averse si descarcari electrice, iar cerul va fi temporar nervos.Iata si temperaturile ce se vor inregistra joi si in alte orase:24 grade25 grade22 grade26 grade27 grade28 grade27 grade26 grade29 grade29 grade28 grade29 grade29 grade31 grade29 grade