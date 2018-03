Meteo: Ne asteapta doua zile extrem de reci

Ziare.

com

Amintim ca, marti, ANM a emis o informare meteo de ger valabila in toata tara pana joi inclusiv. Puteti citi mai multe aici Miercuri, cerul va fi mai mult noros si va ninge slab in Botosani, Iasi si in Capitala, iar in Cluj, Sibiu si Sulina se vor inregistra precipitatii mixte, cu cer mai noros.In Constanta va ploua slab, in timp ce Aradul si Ramnicu Valcea vor fi lipsite de precipitatii, insa nu si de temperaturi scazute. In Craiova cerul va fi partial noros.In Capitala, miercuri, vremea va fi rece. Va ninge slab, iar cerul va fi mai mult noros, temperatura maxima ajungand la 1 grad Celsius, in timp ce minima coboara doua grade sub zero.: max. -3 grade C/ min. -9 grade C: max. -3 grade C/ min. -6 grade C: max. 3 grade C/ min. -1 grad C: max. 3 grade C/ min. 2 grade C: max. 3 grade C/ min. -4 grade C: max. 4 grade C/ min. -1 grad C: max. 4 grade C/ min. 0 grade C: max. 2 grade C/ min. 0 grade C: max. 3 grade C/ min. -1 grad C: max. 2 grade C/ min. -6 grade C.vor fi precipitatii in aproape toata tara. Va ninge in Cluj si in Arad, iar in Constanta va ploua slab.In restul tarii, precipitatiile vor fi mixte, iar temperaturile inregistrate vor fi extrem de scazute pentru aceasta perioada a anului.In Bucuresti, joi, vremea va fi mohorata, cerul mai noros si precipitatiile mixte. Temperatura maxima va indica 2 grade Celsius, iar minima -5 grade.: max. -1 grade C/ min. -6 grade C: max. 0 grade C/ min. -7 grade C: max. 3 grade C/ min. -2 grade C: max. 6 grade C/ min. 0 grade C: max. 2 grade C/ min. -3 grade C: max. 3 grade C/ min. -3 grade C: max. 2 grade C/ min. -2 grade C: max. 2 grade C/ min. -3 grade C: max. 0 grade C/ min. -4 grade C: max. 4 grade C/ min. -3 grade C.Vezi si prognoza meteo pana pe 1 aprilie