Meteo: Ne asteapta o noapte geroasa si de marti ploua in toata tara

Meteorologii au emis pentru luni dimineata, pana la ora 11:00, o avertizare de tip cod galben de vant puternic pentru zona de munte a judetelor Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava si Neamt, unde peste cota 1800 m sunt prognozate intensificari temporare ce vor atinge la rafala de la 90 km/h la 120 km/h. Tot sub avertizare cod galben de vant se afla si judetele Constanta, Tulcea si Cluj.Astazi ploua in nordul, centrul si vestul tarii, unde temperaturile maxime vor ajunge chiar si la 11 grade, insa diferenta dintre temperaturile diurne si cele nocturne este destul de mare in toata tara. Noaptea va fi geroasa pe intreg teritoriul.: Maxima zilei este de 5 grade Celsius, minima de -7 grade: Maxima zilei este de 6 grade Celsius, minima de -1 grad: Maxima zilei este de 5 grade Celsius, minima de 0 grade: Maxima zilei este de 8 grade Celsius, minima de -4 grade: Maxima zilei e de 9 grade Celsius, minima de -4 grade: Maxima zilei e de 8 grade Celsius, minima de -5 grade: Maxima zilei e de 11 grade Celsius, minima de -1 grad: Maxima zilei e de 9 grade Celsius, minima de -7 grade: Maxima zilei e de 10 grade Celsius, minima de -3 grade: Maxima zilei e de 9 grade Celsius, minima de -2 gradeMarti ploua in toata tara si temperaturile cresc cu cateva grade, iar noaptea mercurul nu va mai scadea sub pragul inghetului.: Maxima zilei este de 7 grade Celsius, minima de 1 grad: Maxima zilei este de 9 grade Celsius, minima de 4 grade: Maxima zilei este de 8 grade Celsius, minima de 4 grade: Maxima zilei este de 10 grade Celsius, minima de 3 grade: Maxima zilei e de 9 grade Celsius, minima de 3 grade: Maxima zilei e de 6 grade Celsius, minima de 2 grade: Maxima zilei e de 9 grade Celsius, minima de 4 grade: Maxima zilei e de 7 grade Celsius, minima de 2 grade: Maxima zilei e de 9 grade Celsius, minima de 2 grade: Maxima zilei e de 8 grade Celsius, minima de 4 grade