Meteo: Ne asteapta temperaturi de vara, saptamana viitoare! Va fi mai cald decat in mod normal

Doar in Dobrogea va fi mai rece decat in restul tarii in urmatoarea saptamana. Chiar si la munte va fi cald cu temperaturi care ajung la 12-14 grade, iar dupa 15 aprilie se va ajunge la 6 grade Celsius in zona montana.Meteorologii au anuntat, luni, prognoza pentru perioada 9-22 aprilie, precizand ca in prima parte a intervalului va fi mai cald decat in mod obisnuit, in majoritatea regiunilor.Astfel, in Banat, in prima saptamana de prognoza, vremea va fi calda pentru aceasta perioada, cu o medie regionala a valorilor maxime de 22-25 de grade."Dupa data de 15 aprilie se prognozeaza o scadere de temperatura, pana la valori termice apropiate de mediile multianuale, respectiv, maxime ce vor atinge in medie aproximativ 18 grade si minime de 6-8 grade", anunta meteorologii.Potrivit acestora, in a doua jumatate a intervalului, proababilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata, mai ales in perioada 16-18 aprilie.Si in Crisana vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada, in urmatoarea saptamana, temperaturile urmand a ajunge la 22 de grade. Ulterior, dupa 15 aprilie, se va raci, astfel incat, media regionala a valorilor termice maxime va fi de 17-19 grade si vor fi posibile ploi in fiecare zi, dar cu o probabilitate mai ridicata in perioada 16-18 aprilie.In Transilvania va fi, de asemenea, cald in urmatoarea perioada, astfel incat, in 12 aprilie, se va ajunge la 24 de grade Celsius."Dupa aceasta data se anticipeaza o scadere treptata, astfel media maximelor termice, va ajunge la 15 grade in jurul datei de 19 aprilie", anunta meteorologii.Potrivit acestora, in a doua saptamana de prognoza, instabilitatea va fi in crestere si, mai ales in perioada 16-18 aprilie, vor fi ploi pe arii mai extinse si, posibil, cantitati insemnate.In Maramures, in prima saptamana de prognoza, desi vor fi usoare variatii termice de la o zi la alta, vremea va fi mai calda, decat in mod obisnuit."Astfel, in 10 aprilie, media regionala a temperaturilor maxime, va scadea usor spre 22 de grade, ulterior, in urmatoarele doua zile va creste, ajungand la 24-25 de grade, iar pana in 15 aprilie, va scadea usor si se va situa in jurul valorii de 21 de grade. Dupa aceasta data, este anticipata o racire, ce va apropia regimul termic diurn de norme multianuale ale perioadei, respectiv, o medie, ce nu va depasi 16-18 grade", mai spun meteorologii.Pe arii restranse vor fi ploi slabe incepand cu 10 aprile, iar in 13 aprilie, probabilitatea pentru averse in general moderate cantitativ va fi ridicata. In a doua saptamana de prognoza, vor fi posibile ploi in fiecare zi, dar cu o probabilitate mai ridicata in perioada 16-18 aprilie.In Moldova, pana in data de 13 aprilie, media valorilor termice diurne va fi de 20-22 de grade, caracterizand o vreme calda pentru aceasta perioada. Ulterior, vremea se va raci si va ajunge, in 19 aprilie, la 14-15 grade Celsius. In a doua saptamana de prognoza, dar mai ales in perioada 16-18 aprilie, probabilitatea pentru ploi va fi ridicata.In Muntenia, temperaturile vor ajunge in urmatoarele zile la 22 de grade, ulterior scazand pana la 16 grade Celsius. Probabilitatea de aparitie a ploilor, pe arii restranse si in general slabe cantitativ, va fi mai ridicata in intervalul 13-22 aprilie.In Oltenia, valorile termice diurne vor continua sa creasca usor pana in data de 12 aprilie, astfel ca media regionala va fi de 22 de grade, insa dupa aceasta data vor reveni la valori de 20 de grade in data de 14 aprilie, apoi vor scadea semnificativ pana in 19 aprilie cand se vor situa in jurul a 16 grade.Probabilitatea de precipitatii va fi redusa in primele zile din interval, insa dupa data de 11 aprilie aceasta va fi in crestere, astfel incat pana in 22 aprilie vor fi conditii de ploaie aproape in fiecare zi.Dobrogea este singura regiune in care nu vor exista fluctuatii mari de temperatura. In primele patru zile din interval, maximele se vor situa in medie regionala intre 14 si 16 grade, iar minimele intre 6 si 8 grade.In intervalul 13-16 aprilie maximele vor marca o scadere pana spre valori de 12 grade, apoi vor creste din nou spre medii de 16 grade.Pana in data de 13 aprilie nu vor fi precipitatii, apoi conditiile de ploaie vor fi tot mai ridicate, cu probabilitate mai mare de aparitie a acestora in intervalul 16-22 aprilie.La munte, vremea va fi calda in intervalul 9-12 aprilie, cand media regionala a temperaturilor maxime se va situa intre 12 si 14 grade, iar a celor minime intre 2 si 4 grade. Dupa acest interval valorile termice vor fi in scadere treptata pana in 19 aprilie, astfel incat mediile maximelor vor cobori de la 14 grade pana spre 6 grade, iar minimele de la 4-5 grade spre valori de -2 si 0 grade.Pana in data de 13 aprilie precipitatiile se vor semnala doar sporadic, pe spatii restranse si vor fi in general slabe cantitativ. In intervalul 13-22 aprilie acestea se vor manifesta cu o frecventa mai mare si, foarte probabil, ca in intervale scurte sa fie si mai insemnate cantitativ.