Meteo: Ne asteapta temperaturi scazute si ploi

Precizam ca Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare meteo de vreme rea valabila pentru toata tara.Astfel, de miercuri de la ora 18:00 pana sambata la ora 10:00, se anunta ploi insemnate cantitativ, racire puternica a vremii, ninsori la munte, precipitatii mixte in Moldova, Transilvania si zona deluroasa a Munteniei si intensificari ale vantului.Pentru joi, meteorologii anunta maxime de 9 grade in Moldova, 16 in Maramures, 18 in Crisana, 17 in Transilvania, 18 in Banat, 15 in Oltenia, 14 in Muntenia si 13 grade in Dobrogea.In Capitala, joi, cerul va fi mai mult noros si va ploua slab. Temperatura maxima va fi de 11 grade Celsius10 grade17 grade13 grade7 grade14 grade14 grade11 grade14 grade6 grade11 grade17 grade11 grade18 grade13 grade13 grade14 grade13 gradeVineri temperaturile scad simtitor. Se anunta maxime de 3 grade in Moldova, 11 in Maramures, 14 in Crisana, 12 in Transilvania, 13 in Banat, 9 in Oltenia, 7 in Muntenia si 10 grade in Dobrogea.In Bucuresti, vineri, va ploua. Minima va fi de 1 grad, iar temperatura maxima de 6 grade Celsius.6 grade12 grade9 grade-1 grad10 grade8 grade4 grade9 grade1 grad4 grade13 grade3 grade13 grade6 grade8 grade7 grade8 grade