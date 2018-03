Meteo: Ne asteapta un weekend cald si frumos, cu pana la 17 grade

Ziare.

com

Vineri, cerul va fi variabil in Iasi, Craiova si Sibiu.In Botosani, Sulina, Constanta, Pitesti, Cluj si Arad, cerul va fi partial noros, insa temperaturile vor fi ridicate si, in general, vremea va fi calda.In Capitala, vineri, cerul va fi, de asemenea, partial noros, maxima atingand la 14 grade Celsius, in timp ce minima va indica 3 grade Celsius.: max. 12 grade C/ min. -1 grad C: max. 12 grade C/ min. 0 grade C: max. 8 grade C/ min. 4 grade C: max. 12 grade C/ min. 4 grade C: max. 15 grade C/ min. 2 grade C: max. 14 grade C/ min. 3 grade C: max. 12 grade C/ min. 2 grade C: max. 11 grade C/ min. 2 grade C: max. 13 grade C/ min. 1 grad C: max. 14 grade C/ min. 2 grade C., vremea ramane frumoasa, in special in sudul tarii. Se va inregistra ceata in Iasi, Sulina si Constanta.Cerul va fi noros in Cluj-Napoca si Arad, iar in restul tarii cerul va fi variabil.In Capitala, cerul va fi tot variabil, dar maxima creste fata de ziua precedenta si ajunge la 16 grade Celsius. Minima se pastreaza constanta la 3 grade.: max. 10 grade C/ min. 0 grade C: max. 10 grade C/ min. 0 grade C: max. 10 grade C/ min. 4 grade C: max. 14 grade C/ min. 4 grade C: max. 17 grade C/ min. 1 grad C: max. 16 grade C/ min. 0 grade C: max. 14 grade C/ min. -1 grad C: max. 12 grade C/ min. 1 grad C: max. 14 grade C/ min. 3 grade C: max. 16 grade C/ min. 7 grade C.Duminica, vremea va fi intunecoasa, chiar daca temperaturile raman ridicate.Va fi ceata in Iasi, Sulina si Constanta, iar in restul tarii cerul va fi innorat.Cer mai mult noros va fi in Cluj-Napoca, Sibiu, Ramnicu Valcea si Craiova, iar in Arad va ploua slab.Vremea va fi mai frumoasa in Botosani si in Capitala, unde cerul va fi partial noros.In Bucuresti, maxima continua sa creasca si indica 17 grade Celsius duminica, iar minima stagneaza la 3 grade C.: max. 13 grade C/ min. 2 grade C: max. 14 grade C/ min. 2 grade C: max. 9 grade C/ min. 6 grade C: max. 14 grade C/ min. 6 grade C: max. 15 grade C/ min. 5 grade C: max. 16 grade C/ min. 4 grade C: max. 14 grade C/ min. 2 grade C: max. 11 grade C/ min. 4 grade C: max. 14 grade C/ min. 6 grade C: max. 16 grade C/ min. 10 grade C.Vezi si prognoza meteo pana pe 18 martie