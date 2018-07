Meteo: Ne asteapta un weekend cu ploi, dar temperaturile raman ridicate

Ziare.

In Moldova si in Drobrogea va ploua si vor fi maximum 31 de grade, in Maramures se anunta 27 de grade. Cu un grad mai mult va fi in Crisana si Transilvania si 29 in Banat.Mai cald va fi in Oltenia, unde se vor inregistra maxime de 32 de grade, dar va ploua.inva ploua si vor fi 29 de grade ziua, in timp ce noaptea se anunta 19 grade.22 grade28 grade23 grade24 grade25 grade28 grade24 grade28 grade30 grade27 grade28 grade27 grade29 grade29 grade29 gradeInstabilitatea atmosferica persista si sambata in tara. Vor fi 30 de grade in Moldova, Dobrogea, Transilvania si Crisana si 31 in Banat si Muntenia. Mercurul din termometre va ajunge la 33 de grade in Oltenia.In Maramures se anunta mai putine ploi si 29 de grade.in Bucuresti vor fi tot 29 de grade ziua si 18 noaptea.23 grade28 grade22 grade26 grade27 grade27 grade26 grade27 grade30 grade28 grade27 grade29 grade31 grade31 grade29 grade, ploile vor continua in toata tara. Vor fi 31 de grade in Moldova, Muntenia, Dobrogea si Banat, 29 in Crisana, 28 in Maramures si 33 in Oltenia.Inne asteapta aceeasi maxima de 29 de grade.24 grade28 grade23 grade26 grade26 grade28 grade27 grade28 grade31 grade29 grade28 grade29 grade31 grade32 grade30 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 29 iulie , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte , desi deocamdata nu pare.A.G.