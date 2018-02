Meteo: Ne asteapta un weekend geros cu maxime negative

Ziare.

Vineri, cerul va fi mai mult noros in toata tara, iar in sud-est va ninge slab.Inva ninge slab, temperatura maxima fiind 3 grade Celsius, iar minima -2 grade. De asemenea, vremea se mentine inchisa, cu cer mai mult noros.: 0 grade Celsius: 1 grad Celsius: 2 grade Celsius: 4 grade Celsius: 1 grad Celsius: 4 grade Celsius: 6 grade Celsius: 6 grade Celsius: 7 grade Celsius: 9 grade Celsius., vremea pare ca isi revine, cer mai mult noros fiind doar in Botosani si Iasi.Soarele isi va face putin aparitia insi, insa in sudul tarii se vor inregistra ninsori.Insivor fi precipitatii mixte cu cer noros., bucurestenii nu scapa de ninsoare, chiar daca aceasta va fi slaba. Temperatura maxima va fi 3 grade Celsius, in timp ce minima coboara la -1 grad.: -3 grade Celsius: -2 grade Celsius: 1 grad Celsius: 4 grade Celsius: 5 grade Celsius: 6 grade Celsius: 2 grade Celsius: 2 grade Celsius: 3 grade Celsius: 4 grade Celsius.vremea va fi extrem de rece, temperaturile maxime din tara coborand mult sub zero grade.Va ninge in, dar si inIn, cerul va fi mai mult noros si va ninge slab, temperatura maxima indicand -5 grade Celsius.Cel mai frig va fi in, unde se vor inregistra maximum - 11 grade Celsius.: -11 grade Celsius: -10 grade Celsius: -2 grade Celsius: -2 grade Celsius: -4 grade Celsius: -4 grade Celsius: -5 grade Celsius: -4 grade Celsius: -3 grade Celsius: -1 grad Celsius.Vezi prognoza meteo pana pe 4 martie