Meteo: Ne asteapta un weekend ploios

Precizam ca o informare de vremea rea valabila pentru toata tara este in vigoare pana duminica, la ora 10:00.aduce ploi in toata tara. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 26 grade in Moldova, 26 in Maramures, 26 in Crisana, 27 in Transilvania, 26 in Banat, 27 in Oltenia, 27 in Muntenia si 26 grade in Dobrogea.In Capitala, sambata, temperatura maxima va fi de 26 de grade, insa cerul va fi temporar noros, cu averse si descarcari electrice. Noaptea vor fi 14 grade Celsius.23 grade24 grade20 grade23 grade25 grade24 grade26 grade24 grade24 grade27 grade24 grade25 grade24 grade25 grade24 grade26 grade24 gradeDuminica, in Bucuresti, vremea va fi la fel de mohorata: cer temporar noros, averse si descarcari electrice.25 grade26 grade23 grade22 grade26 grade26 grade26 grade26 grade26 grade27 grade26 grade26 grade26 grade27 grade26 grade28 grade27 gradeIata cum va fi vremea pana pe 26 mai