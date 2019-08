Meteo: Ne asteapta zile toride

Ziare.

com

Amintim ca Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare cod galben de canicula si disconfort termic accentuat valabila in aproape toata tara , incepand de duminica pana marti.Luni, in Capitala, cerul va fi mai mult senin. Temperatura maxima va fi de 36 de grade Celsius, iar pe parcursul noptii vor fi 19 grade.32 grade37 grade28 grade32 grade34 grade35 grade34 grade33 grade33 grade36 grade37 grade35 grade37 grade36 grade37 grade37 grade36 gradeMarti, in Bucuresti, vremea se mentine constanta. Cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor indica o temperatura maxima de 36 de grade Celsius. Noaptea, vor fi 20 de grade.32 grade36 grade28 grade34 grade34 grade35 grade33 grade33 grade34 grade35 grade36 grade34 grade37 grade36 grade37 grade37 grade36 gradeIata cum va fi vremea pana pe 18 august