Meteo: Ne mai dezmortim un pic

Ziare.

com

De altfel, scapam si de ninsori in aproape toata tara, insa cerul va fi noros in toate regiunile tarii. In Maramures temperaturile maxime vor varia intre 3 si 5 grade, in Moldova intre 1 si 6 grade, Transilvania 2 - 7 grade, Crisana 5 - 8 grade, Banat 6 - 9 grade, Oltenia 6 - 11 grade, Muntenia 3 - 9 grade si Dobrogea intre 5 si 8 grade.Joi, in Bucuresti, cerul va fi temporar noros si va fi ceata, maxima va fi de 5 grade Celsius. Pe parcursul noptii vor fi insa temperaturi negative: -2 grade.5 grade5 grade7 grade5 grade3 grade3 grade4 grade5 grade3 grade3 grade7 grade4 grade6 grade9 grade11 grade5 grade.Vineri, vremea va fi la fel de posomorata in toata tara. Temperaturile maxime in regiunile tarii vor varia astfel: 3 - 6 grade Maramures, 2 - 8 grade Moldova, 1 - 7 grade Transilvania, 2 - 6 grade Crisana, 4 - 7 grade Banat, 3 - 8 grade Oltenia, 2 - 12 grade Muntenia si 7 - 9 grade Dobrogea.Vineri, in Capitala, vremea se mentine mohorata: cerul va fi temporar noros si va fi ceata. Termometrele vor indica o temperatura maxima de 6 grade, iar pe tmpul noptii vor fi -3 grade Celsius.5 grade4 grade8 grade7 grade4 grade3 grade5 grade4 grade4 grade2 grade5 grade7 grade5 grade7 grade8 grade6 grade.