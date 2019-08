Meteo: Ne prajim usor la soare

Ziare.

com

Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 32 si 34 de grade in toate zonele de campie si podis, iar indeosebi in Oltenia si Muntenia se vor atinge valori de 35...36 de grade.Insa nu scapam si de furtunile de vara, ce se vor semnala in Crisana si Banat.vor fi maxime de 35 de grade in Moldova, 33 in Maramures, 35 in Crisana, 34 in Transilvania, 35 in Banat, 36 in Oltenia, 36 in Muntenia si 34 de grade in Dobrogea.Invor fi 34 de grade, dar inca nu ploua.29 grade33 grade28 grade29 grade32 grade32 grade32 grade31 grade32 grade33 grade33 grade33 grade34 grade34 grade34 grade34 grade32 gradePloile vor ajungein Maramures si Transilvania, dar isi vor mai face aparitia si prin Crisana. Mercurul din termometre ajung la maxime de 35 de grade in Moldova, 33 in Maramures, 34 in Crisana, 34 in Transilvania, 35 in Banat, 35 in Oltenia, 35 in Muntenia si 33 de grade in Dobrogea.Invor fi maximum 33 de grade si ceva nori.28 grade34 grade28 grade29 grade32 grade32 grade32 grade30 grade31 grade32 grade33 grade32 grade34 grade33 grade33 grade33 grade32 gradeIata cum va fi vremea pana pe 8 septembrie A.G.