Meteo: Ne topim de cald, dar ne racoresc furtunile

Ziare.

com

Pentrumeteorologii anunta averse si maxime de 31 grade in Moldova, 30 in Maramures, 30 in Crisana, 31 in Transilvania, 29 in Banat, 31 in Oltenia, 32 in Muntenia si 32 grade in Dobrogea.Si in Capitala vor fi averse miercuri. Maxima zilei va ajunge la 29 grade, iar noaptea se vor inregistra 19 grade.26 grade29 grade28 grade27 grade29 grade29 grade27 grade27 grade29 grade30 grade28 grade28 grade29 grade29 grade28 grade31 grade29 gradeAversele vor continua siin mai multe zone din tara. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 33 grade in Moldova, 29 in Maramures, 31 in Crisana, 32 in Transilvania, 31 in Banat, 32 in Oltenia, 32 in Muntenia si 32 grade in Dobrogea.In Bucuresti nu se mai anunta ploi pentru joi. Vor fi 30 de grade ziua si 19 noaptea.27 grade29 grade29 grade28 grade27 grade28 grade28 grade27 grade31 grade31 grade29 grade29 grade30 grade29 grade30 grade30 grade29 gradeIata cum va fi vremea pana pe 30 iunie A.G.