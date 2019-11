Meteo: Nici nu zici ca-i noiembrie

Ziare.

Marti, se anunta maxime de 22 grade in Moldova, 19 in Maramures, 23 in Crisana, 22 in Transilvania, 23 in Banat, 24 in Oltenia, 24 in Muntenia si 23 grade in Dobrogea.In Bucuresti, marti, vor fi 24 de grade.19 grade20 grade21 grade17 grade17 grade20 grade19 grade21 grade19 grade19 grade21 grade20 grade22 grade21 grade19 grade23 grade20 gradeMiercuri vor fi averse doar prin vestul tarii. Se anunta maxime de 23 grade in Moldova, 17 in Maramures, 17 in Crisana, 21 in Transilvania, 18 in Banat, 22 in Oltenia, 26 in Muntenia si 24 grade in Dobrogea.Miercuri, in Capitala, vremea se mentine frumoasa: maxima de 24 de grade si cer mai mult senin.19 grade16 grade22 grade19 grade15 grade18 grade19 grade17 grade22 grade21 grade17 grade22 grade17 grade19 grade18 grade25 grade18 gradeIata cum va fi vremea pana pe 17 noiembrie