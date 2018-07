Meteo: Nici toamna nu ploua cat vara asta

Ziare.

com

In Moldova vor fi maximum 28 de grade. La fel si in Maramures. 29 de grade se vor inregistra in Transilvania, Muntenia si Oltenia. In Crisana si Banat vor fi 30 de grade, iar in Dobrogra 27 de grade.De asemenea, meteorologii au emis, marti, noi avertizari de tip cod galben si cod portocaliu de ploi abundente si vijelii, pentru cea mai mare parte din tara. Astfel, pana miercuri la ora 21:00, va fi sub cod galben aproximativ trei sferturi de tara.Ploile nu vor ocoli nici litoralul romanesc. Pana miercuri, la 21:00, toata Dobrogea se va afla sub cod portocaliu de furtuni. Temperatura apei va ajunge la 24 de grade.In Capitala va ploua toata saptamana., in Bucuresti, vor fi maxim 27 de grade.23 grade26 grade21 grade26 grade27 grade26 grade24 grade27 grade28 grade28 grade26 grade28 grade27 grade29 grade27 gradeMeteorologii nu au vesti bune nici pentru joi, cand aversele vor continua. In Moldova, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Maramures se vor inregistra 29 de grade. Mercurul din termometre va ajunge la 30 de grade in Crisana si Transilvania si la 31 in Banat.In, joi, vor fi 28 de grade.24 grade27 grade22 grade27 grade27 grade27 grade26 grade28 grade29 grade29 grade27 grade29 grade27 grade28 grade27 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 5 august , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta initial fierbinte , desi deocamdata nu pare.A.G.