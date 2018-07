Meteo: Nicio zi fara ploaie, niciun weekend de vara adevarata

Ziare.

Avertizarea vizeaza Moldova, sudul si estul Transilvaniei, anumite zone din Dobrogea si Muntenia, precum si zonele de munte.Vineri, in Moldova si Muntenia se vor inregistra maxime de 28 de grade, in Maramures si Oltenia 30 de grade, 32 in Transilvania si Crisana, 31 in Banat, iar in Dobrogea vor fi 29 de grade.In Capitala se anunta averse., in Bucuresti, vor fi 29 de grade.26 grade27 grade23 grade29 grade28 grade28 grade27 grade26 grade28 grade29 grade27 grade29 grade29 grade31 grade29 gradeaversele vor continua. Se anunta 29 de grade in Moldova, Oltenia, Crisana, Banat si Transilvania, 28 in Maramures, 30 in Oltenia si Dobrogea.In, sambata, vor fi maximum 28 de grade.25 grade27 grade23 grade28 grade27 grade27 grade27 grade26 grade29 grade29 grade27 grade28 grade29 grade31 grade28 gradeSivor fi ploi in toata tara.Si inse anunta averse si vor fi 28 de grade.25 grade28 grade23 grade28 grade27 grade27 grade26 grade28 grade30 grade29 grade27 grade28 grade29 grade31 grade28 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 5 august , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta initial fierbinte , desi deocamdata nu pare.A.G.