Meteo: Noapte calda si frumoasa de Revelion. Cum va fi vremea in prima zi a lui 2018

Meteorologul Viorica Dima da numai vesti bune pentru petrecareti, dar mai putin bune pentru iubitorii de zapada."Noaptea de Revelion va avea temperaturi destul de agreabile, cel putin pentru locuitorii din zona intracarpatica, din Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, acolo vor fi zone unde temperaturile nu vor cobori sub 3... 4 grade, cam zero grade si in Transilvania. In spatiul extracarpatic, poate un -1... -2 grade prin Moldova, 0...1 grade in Bucuresti.Deci nu vor fi temperaturi severe, temperaturi sub pragul inghetului, pe arii extinse, nicidecum nu vorbim despre limita gerului, despre -10 grade, asa cum ar fi normal in noaptea dintre ani. Nici vantul nu va crea probleme, nici precipitatii. Poate unele fulguieli trecatoare in nord, in zona Maramuresului sau Nordul Moldovei. In rest, o noapte destul de senina. Si in sud, foarte probabil, ceata sa fie fenomenul meteo de interes", a declarat meteorologul pentru Digi24.In, cerul va fi variabil si vantul va bate slab., in prima zi din 2018, vremea va continua sa se incalzeasca, maximele la amiaza osciland in jurul valorii de 10 grade Celsius.Si in Capitala, vremea se va mentine neobisnuit de calda pentru prima zi a anului, cu temperaturi de pana la 13 grade la amiaza si cer senin.8 grade10 grade11 grade9 grade7 grade8 grade10 grade11 grade10 grade10 grade9 grade11 grade10 grade9 grade11 grade