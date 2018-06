Meteo: Nu lasati umbrelele acasa! Va ploua cateva zile

Ziare.

com

Astfel, codul galben este valabil miercuri, de la ora 03:00 pana la 23:00, si vizeaza Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul si estul Transilvaniei.Codul portocaliu va intra in vigoare miercuri la ora 09:00 si va expira tot la 23:00, acesta vizand judetele Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna si zona de deal si de munte a judetelor Dambovita, Arges, Valcea, Bacau si Brasov.Inva plouaaproape toata ziua. Meteorologii anunta ca vor fi doar 22 de grade ziua, iar in timpul noptii se vor inregistra 18 grade.19 grade24 grade16 grade21 grade19 grade20 grade18 grade22 grade26 grade19 grade22 grade20 grade22 grade22 grade22 gradeIn Muntenia va continua sa ploua si, temperatura maxima fiind de 26 de grade. Tot maxim 26 de grade vor fi si in Moldova, Crisana si Banat in timp ce in Transilvania si Maramures se vor inregistra pana la 27 de grade.Ploaie se anunta si pentruin Capitala, dar va fi putin mai cald pe timpul zilei, termometrele indicand 25 de grade ziua. Noaptea vor fi 17 grade.22 grade24 grade19 grade26 grade24 grade24 grade23 grade25 grade27 grade26 grade25 grade26 grade24 grade25 grade25 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 1 iulie , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte A.G.