Meteo: Nu plecati de acasa fara umbrela si geaca!

Meteorologii anunta ploiin Moldova, Muntenia, Oltenia si Dobrogea. Temperaturile maxime vor ajunge abia la 21 grade in Moldova, 17 in Maramures, 20 in Crisana, 20 in Transilvania, 20 in Banat, 23 in Oltenia, 21 in Muntenia si 18 grade in Dobrogea.In Bucuresti se anunta doar 21 de grade.18 grade18 grade19 grade16 grade17 grade18 grade20 grade19 grade18 grade19 grade19 grade20 grade20 grade21 grade22 grade19 grade18 gradese anunta ploi doar in Moldova. Meteorologii prognozeaza maxime de 20 grade in Moldova, 16 in Maramures, 19 in Crisana, 18 in Transilvania, 20 in Banat, 23 in Oltenia, 23 in Muntenia si 20 grade in Dobrogea.In Bucuresti va fi in continuare racoare, cu o maxima de 21 de grade.14 grade18 grade19 grade14 grade16 grade17 grade19 grade17 grade17 grade19 grade18 grade20 grade19 grade21 grade22 grade21 grade17 gradeIata cum va fi vremea pana pe 29 septembrie A.G.