Meteo: Nu plecati de acasa fara umbrele si geci de toamna

Ziare.

com

Pana joi noaptea este in vigoare si o informare meteo de vreme rea valabila pentru toata tara. aversele vor continua in toata tara. Se anunta 28 de grade in Maramures, Transilvania, Moldova, Crisana, 27 in Banat, 30 in Oltenia, 29 in Muntenia si 25 in Dobrogea.Inse anunta averse si 28 de grade ziua si 15 grade noaptea.22 grade26 grade22 grade25 grade23 grade27 grade24 grade24 grade27 grade26 grade27 grade26 grade29 grade28 grade28 grade.soarele o sa iasa timid dintre nori in cateva zone si aversele se vor domoli. Se vor inregistra 28 de grade in Moldova, Banat, Maramures, 27 in Crisana, 29 in Transilvania si Dobrogea, 31 in Oltenia si 30 in Muntenia.In Capitala vor fi 28 de grade ziua si 16 noaptea.23 grade28 grade21 grade25 grade24 grade27 grade24 grade24 grade28 grade27 grade27 grade27 grade29 grade29 grade28 grade.A.G.