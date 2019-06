Meteo: Nu scapam de furtuni, dar se face tot mai cald

Ziare.

Pana marti, intreaga tara este sub atentionare de ploi , iar pentru judetele din jumatatea de est sunt emise si avertizari cod galben si portocaliu de furtuna.Luni, doar Maramuresul pare putin ocolit de ploi, insa norii nu vor lipsi de pe cer. In nord si vest temperaturile vor depasi 30 de grade Celsius.: Maxima zilei este de 27 grade Celsius: Maxima zilei este de 26 grade Celsius: Maxima zilei este de 26 grade Celsius: Maxima zilei este de 31 grade Celsius: Maxima zilei e de 29 grade Celsius: Maxima zilei e de 29 grade Celsius: Maxima zilei e de 32 grade Celsius: Maxima zilei e de 28 grade Celsius: Maxima zilei e de 28 grade Celsius: Maxima zilei e de 28 grade CelsiusMarti intalnim acelasi tablou meteorologic, furtunile brazdand intreaga tara. Temperaturile mai cresc insa, si in sud atingandu-se pragul de 30 de grade Celsius.: Maxima zilei este de 30 grade Celsius: Maxima zilei este de 27 grade Celsius: Maxima zilei este de 27 grade Celsius: Maxima zilei este de 32 grade Celsius: Maxima zilei e de 31 grade Celsius: Maxima zilei e de 29 grade Celsius: Maxima zilei e de 32 grade Celsius: Maxima zilei e de 27 grade Celsius: Maxima zilei e de 28 grade Celsius: Maxima zilei e de 28 grade CelsiusPloile continua si, dar norii se mai risipesc in sud, inclusiv pe litoral, unde termometrul va arata 30 de grade Celsius. In Bucuresti temperatura maxima va fi de 32 de grade Celsius.A.S.