Meteo: Nu scapam de ninsori, lapovita si polei

Pana vineri la ora 14:00 este in vigoare o atentionare de tip cod galben de ploi, lapovita si vant pentru jumatate din tara. Apoi, ninsori vor mai fi la munte, in vest si prin Bucovina, iar in restul tarii lapovita.In plus, ANM a emis, vineri dimineata, avertizari now casting de tipvalabile pana la ora 08:00 pentru judetele Sibiu si Constanta si una de tipvalabila pentru judetul Dolj pana la ora 09:00.O avertizare de tip now casting de tipeste valabila pentru judetul Vrancea pana la ora 11:00.Pana sambata la ora 15:00 este in vigoare sipe raurile din bazinele hidrografice: Drincea, Desnatui (judetele Mehedinti si Dolj), Jiu - bazin aval statia hidrometrica Sadu (judetele Mehedinti, Gorj si Dolj), Olt - afluentii aferenti sectorului aval confluenta Lotru (judetele Valcea, Gorj, Dolj, Arges si Olt).Pentruse anunta maxime de 2 grade in Moldova, 5 in Maramures, 3 in Crisana, 5 in Transilvania, 4 in Banat, 5 in Oltenia, 2 Muntenia si 8 grade in Dobrogea.In, vineri dimineata o sa bata vantul in continuare si va fi frig. Se anunta o maxima de 0 grade si minima de -2 grade.4 grade2 grade6 grade-4 grade2 grade2 grade2 grade3 grade-4 grade0 grade0 grade2 grade1 grad2 grade3 grade0 grade.vor fi maxime de 2 grade in Moldova, 1 in Maramures, 1 in Crisana, 4 in Transilvania, 2 in Banat, 5 in Oltenia, 5 in Muntenia si 10 grade in Dobrogea.In Bucuresti, vremea va fi tot rece. Mercurul din termometre va indica 2 grade ziua si -2 in timpul noptii.3 grade-2 grade7 grade0 grade0 grade1 grad3 grade3 grade-2 grade2 grade-3 grade4 grade-2 grade3 grade4 grade2 grade.Pentrumeteorologii anunta in continuare frig si maxime de 4 grade in Moldova, 0 in Maramures, 2 in Crisana, 2 in Transilvania, 4 in Banat, 6 in Oltenia, 6 in Muntenia si 4 grade in Dobrogea.In Capitala vor fi tot doua grade in timpul zilei si -5 noaptea.1 grad1 grad3 grade-2 grade-1 grad-1 grad2 grade2 grade-2 grade2 grade0 grade3 grade2 grade4 grade4 grade2 grade.A.G.