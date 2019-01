Meteo: Nu scapam de ninsori si lapovita. In Bucuresti, vant puternic si ghetus

Ziare.

De joi dimineata pana vineri la ora 14:00 va fi in vigoare o atentionare de tip cod galben de ploi, lapovita si vant pentru jumatate din tara. Pentruse anunta scaderi de temperaturi si maxime de 0 grade in Moldova, 4 in Maramures, 4 in Crisana, 5 in Transilvania, 6 in Banat, 6 in Oltenia, 5 Muntenia si 10 grade in Dobrogea.In, joi dimineata o sa bata vantul cu 40 - 45 de kilometri pe ora, favorizand in unele cartiere formarea poleiului sau a ghetusului.Se vor inregistra 3 grade in timpul zilei si 0 noaptea.Incepand de joi dimineata pana vineri dimineata, vantul va continua sa fie puternic, cu viteze la rafala de 50 - 55 de kilometri pe ora, va ploua si temporar, mai ales la periferia orasului, probabilitatea de aparitie a poleiului sau a ghetusului va fi ridicata.3 grade1 grad9 grade-6 grade3 grade2 grade4 grade2 grade-2 grade2 grade0 grade4 grade1 grad4 grade4 grade4 grade.se anunta maxime de 2 grade in Moldova, 4 in Maramures, 5 in Crisana, 5 in Transilvania, 5 in Banat, 5 in Oltenia, 5 in Muntenia si 9 grade in Dobrogea.In Bucuresti, va continua sa ploua. Mercurul din termometre va indica 4 grade ziua si 3 in timpul noptii.4 grade1 grad8 grade-3 grade3 grade2 grade5 grade3 grade-1 grad5 grade-1 grad5 grade1 grad4 grade5 grade4 grade.A.G.