Meteo: Nu scapam de ploi in weekend, dar temperatura e sufocanta

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri dimineata, o noua atentionare de tip cod galben de vijelii valabila pentru cea mai mare parte din tara , iar informarea de vreme rea a fost prelungita pana duminica.Codul galben de vijelii a intrat in vigoare vineri, la ora 12:00, si expira sambata, la ora 03:00, iar informarea de vreme rea valabila pentru toata tara va expira duminica la ora 23:00.Sambata ploua in toata tara, iar mercurul din termometre va ajunge la maxime de 34 grade in Moldova, 28 in Maramures, 30 in Crisana si Transilvania, 32 in Banat, 34 in Oltenia si Muntenia si 35 grade in Dobrogea.Sambata, in Bucuresti, cerul va fi temporar noros si va ploua slab. Temperatura maxima va fi de 32 de grade, iar noaptea se vor inregistra 18 grade Celsius.26 grade29 grade31 grade27 grade27 grade28 grade28 grade27 grade31 grade33 grade29 grade30 grade30 grade31 grade32 grade31 grade28 gradeNici duminica nu scapam de ploi. Se anunta maxime de 34 de grade in Moldova, 30 in Maramures, 29 in Crisana, 31 in Transilvania, 28 in Banat, 31 in Oltenia, 35 in Muntenia si 34 in Dobrogea.In Capitala, duminica, vremea se inrautateste. Cerul va fi temporar noros, vor fi averse si descarcari electrice. Termometrele vor indica o temperatura maxima de 32 de grade, in timp ce pe parcursul noptii vor fi 18 grade Celsius.28 grade28 grade29 grade28 grade28 grade29 grade30 grade28 grade31 grade27 grade27 grade31 grade28 grade31 grade30 grade33 grade30 gradeIata cum va fi vremea pana pe 30 iunie A.D.