Meteo: Nu scapam nici azi de ploi, lapovita, ninsori si polei

Precipitatiile, in general moderate cantitativ, se vor extinde incepand din sud-vestul tarii. In sud si sud-est vor predomina ploile, in nordul Moldovei, Banat si Crisana, precum si la munte vor fi mai ales ninsori, iar in restul teritoriului se vor semnala precipitatii mixte.Temporar vor fi depuneri de polei. Vantul va prezenta intensificari in jumatatea de sud a teritoriului, dar si pe crestele montane, unde ninsoarea va fi temporar viscolita.De asemenea, pana sambata la ora 14:00 este in vigoare un cod galben de ninsori insemnate cantitativ in zona Muntilor Banatului, in Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura si polei pe arii extinse in Muntenia, local in Oltenia si in jumatatea de sud a Moldovei; ploi insemnate cantitativ in nordul Olteniei si al Munteniei si intensificari ale vantului.Sambata vor fi maxime de 2 grade in Moldova, 1 in Maramures, 1 in Crisana, 4 in Transilvania, 2 in Banat, 5 in Oltenia, 5 in Muntenia si 10 grade in Dobrogea., vremea va fi tot rece. Mercurul din termometre va indica 2 grade ziua.Brasov: 3 gradeOradea: -2 gradeConstanta: 7 gradeSuceava: 0 gradeBaia Mare: 0 gradeCluj-Napoca: 1 gradPitesti: 3 gradeSibiu: 3 gradeIasi: -2 gradeGalati: 2 gradeArad: -3 gradePloiesti: 4 gradeTimisoara: -2 gradeCraiova: 3 gradeDrobeta-Turnu Severin: 4 gradeGiurgiu: 2 grade.Pentru duminica meteorologii anunta in continuare frig si maxime de 4 grade in Moldova, 0 in Maramures, 2 in Crisana, 2 in Transilvania, 4 in Banat, 6 in Oltenia, 6 in Muntenia si 4 grade in Dobrogea.vor fi tot doua grade in timpul zilei si -5 noaptea.Brasov: 1 gradOradea: 1 gradConstanta: 3 gradeSuceava: -2 gradeBaia Mare: -1 gradCluj-Napoca: -1 gradPitesti: 2 gradeSibiu: 2 gradeIasi: -2 gradeGalati: 2 gradeArad: 0 gradePloiesti: 3 gradeTimisoara: 2 gradeCraiova: 4 gradeDrobeta-Turnu Severin: 4 gradeGiurgiu: 2 grade.