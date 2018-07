Meteo: Nu va lasati umbrelele acasa...toata saptamana

Ziare.

Prima avertizare a intrat in vigoare duminica la ora 18:00 si expira luni la ora 10:00. Aceasta vizeaza zonele din Banat, Oltenia, local in Crisana, sud-vestul Transilvaniei si vestul Munteniei.A doua avertizare intra in vigoare luni dimineata la ora 10:00 si expira marti la ora 23:00.In Capitala va ploua toata saptamana., in Bucuresti, vor fi maxim 26 de grade ziua si 18 noaptea.24 grade27 grade23 grade27 grade25 grade23 grade24 grade28 grade29 grade26 grade28 grade24 grade26 grade26 grade25 gradeInne asteapta aceeasi vreme si marti. Vor fi 26 de grade.22 grade25 grade19 grade26 grade26 grade26 grade23 grade26 grade26 grade27 grade26 grade27 grade28 grade29 grade26 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 29 iulie , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta initial fierbinte , desi deocamdata nu pare.A.G.