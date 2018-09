Meteo: O vara perfecta la mijloc de septembrie

Ziare.

Miercuri, va mai ploua doar in Dobrogea si Muntenia, unde termometrele vor indica maxim 28 de grade Celsius.In restul tarii, cerul va fi partial noros, exceptie fiind Crisana si Banat, unde va fi vreme de vara in toata regula: soare toata ziua si temperaturi de 30 de grade.Miercuri, in Bucuresti, cerul va fi temporar noros si se vor semnala averse si descarcari electrice. Cu toate acestea, temperatura maxima va fi de 27 de grade, iar pe timpul noptii termometrele vor indica 14 grade.22 grade23 grade23 grade26 grade26 grade27 grade25 grade24 grade25 grade29 grade27 grade29 grade29 grade30 grade26 grade.Joi, vremea se imblanzeste in toata tara, iar ploi se vor semnala doar in Muntenia, insa de scurta durata. Vor fi 30 de grade in Transilvania, Oltenia si Crisana. In Maramures, Dobrogea si Banat vor fi 29 de grade, iar in restul tarii 28.Joi, in Bucuresti, scapam de ploaie, insa cerul va ramane partial noros. Temperatura maxima va ajunge la 27 de grade Celsius, iar pe timpul noptii vor fi 14 grade.24 grade25 grade24 grade27 grade27 grade27 grade26 grade25 grade26 grade29 grade27 grade29 grade27 grade28 grade27 grade.